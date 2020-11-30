طفل يعثر على لقية في القدس عمرها نحو 3 آلاف عام
Reuters
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ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست أن طفلا يبلغ من العمر تسعة أعوام عثر على تحفة ذهبية في القدس، عمرها حوالي ثلاثة آلاف عام.
والتحفة على شكل زهرة مصنوعة من حبيبات ذهبية صغيرة، احتفظت بمظهرها ولم تؤثر بها الأزمنة الطويلة، ولذلك اعتقد عالم آثار عرضت عليه أنها حديثة، لكنه أدرك لاحقا أنها صنعت قبل نحو 3 آلاف عام.
iz.ru
ولفت العلماء إلى أن المصوغات الذهبية في تلك الفترة نادرة جدا، وذلك لأن الذهب في ذلك الوقت كان يحتوي على شوائب كبيرة من الفضة.
المصدر: iz.ru