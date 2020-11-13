رجل يعثر على سيف يعود للقرن الرابع عشر قبل الميلاد (صورة)

عثر رجل في مدينة جيسينيك التشيكية، أثناء تجوله في الغابة بحثا عن الفطر، سيفا يعود للقرن الرابع عشر قبل الميلاد.

وحسب صحيفة "يورو ويكلي نيوز"، توجه رومان نوفاك إلى الغابة لقطف الفطر وصادف شيئا غريبا كان بارزا من الأرض، وعند سحبه تفاجأ بوجود سيف أثري.

وبعد فحصه من قبل علماء الآثار، تبين أن السيف يعود إلى القرن الرابع عشر قبل الميلاد وهو مشابه جدا لأسلحة العصر البرونزي التي تم العثور عليها في ألمانيا.

وقال ميلان ريتشي، من المتحف الإثنوغرافي في مدينة جيسينك، أن الاكتشاف مثير للدهشة لأن المنطقة لم تكن مكتظة بالسكان في تلك الحقبة، لافتا إلى أنه سيتم إجراء المزيد من البحث في المنطقة على أمل الكشف عن قطع أثرية أخرى.

المصدر: وكالات