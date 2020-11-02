ظهور عناكب اختفت لأكثر من ربع قرن في بريطانيا (صور)

عاد أحد أكثر العناكب المهددة بالانقراض في بريطانيا للظهور مجددا بعد اختفاء دام أكثر من ربع قرن.

وأبلغ دعاة الحفاظ على البيئة عن رؤية 22 عنكبوتا من سلالة "ألوبيكوسا فابريليس" الملقب باسم (الثعلب العظيم)، بما في ذلك 10 ذكور ناضجة وأنثى ناضجة يبلغ قطرها أكثر من بوصتين بما في ذلك أرجلها المشعرة والشوكية.

وبحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية فقد تم العثور على العناكب في منطقة تدريب تابعة لوزارة الدفاع البريطانية في "سري" بواسطة عالم العناكب مايك ويت من محمية "سوراي" للحياة البرية.

وتم إدراج العنكبوت "ألوبيكوسا فابريليس" بأنه من الأنواع المعرضة بشدة للانقراض، وكان يعتقد أنه انقرض في المملكة المتحدة، لأنه لم يتم رصده منذ عام 1993.

يذكر أن عنكبوت "ألوبيكوسا فابريليس" يتميز ببصر ممتاز وتمويه وسرعة وهو مفترس انتهازي يصطاد في الليل، وتمت تسميته بـ"الثعلب العظيم" بسبب عادته الشبيهة بالثعالب المتمثلة في مطاردة الفريسة عبر التضاريس الرملية والحصى والصخور قبل الانقضاض عليها والتقاطها أثناء الركض.

وعند القبض على فريسته، بما في ذلك الحشرات مثل الخنافس والنمل والعناكب الصغيرة، يقوم بتخديرها، بعد أن يحقنها بالسم، ما يؤدي إلى تسييل أعضائها الداخلية، ثم يبدأ بعد ذلك بتناولها مستخدما أنيابه القوية.

وتحصل عناكب "ألوبيكوسا فابريليس" على مأوى عن طريق حفر الجحور أو الثقوب تحت الصخور والأشجار وإنشاء جحر مبطن بالحرير كملاذ لها خلال فصل الشتاء البارد، وللعنكبوت النادر عينان كبيرتان من أعلى الرأس وعينان أخريان تحدقان في الأمام بينما تشكل 4 عيون أصغر صفا فوق فمه مباشرة.

Feared extinct in UK, the Great Fox-Spider hadn't been seen for 27 years. But Mike Waite, our #spider expert, never gave up hope of rediscovering one of UK’s largest spiders. He found it on @DefenceHQ@mod_dio training land in Surrey. Happy Halloween! https://t.co/C5u84p20I1pic.twitter.com/UviRiSxHzW — Surrey Wildlife Trust (@SurreyWT) October 31, 2020

We are thrilled to rediscover the Great Fox-Spider, Alopecosa fabrilis, one of the largest of the Wolf-Spider family, here in Surrey on @DefenceHQ@mod_dio heathlands. Very fast, it hunts at night with a wolf-like habit of chasing down its prey. https://t.co/C5u84p20I1#Halloweenpic.twitter.com/nMg6J6Ip4j — Surrey Wildlife Trust (@SurreyWT) October 31, 2020

We're thrilled to have rediscovered one of Britain’s largest and most endangered spiders after 27 years. The Great Fox-Spider is speedy, hunts at night using eight eyes, which wrap around its head; and injects beetles and bugs with deadly venom. https://t.co/C5u84p20I1#spiderpic.twitter.com/h19t9xZDYz — Surrey Wildlife Trust (@SurreyWT) October 31, 2020

“We are proud to hear that the Great Fox-Spider has survived.” @DefenceHQ@mod_dio. The MOD estate has tremendous wildlife riches and provides a vital sanctuary for many of the country’s most rare and endangered species like the Great Fox-Spider. https://t.co/C5u84p20I1#spiderpic.twitter.com/U6jZTbWIm0 — Surrey Wildlife Trust (@SurreyWT) October 31, 2020

المصدر: صحيفة "الغارديان" البريطانية