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ظهور عناكب اختفت لأكثر من ربع قرن في بريطانيا (صور)

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ظهور عناكب اختفت لأكثر من ربع قرن في بريطانيا (صور)
Gettyimages.ru
ظهور عناكب اختفت لأكثر من ربع قرن في بريطانيا
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عاد أحد أكثر العناكب المهددة بالانقراض في بريطانيا للظهور مجددا بعد اختفاء دام أكثر من ربع قرن.

وأبلغ دعاة الحفاظ على البيئة عن رؤية 22 عنكبوتا من سلالة "ألوبيكوسا فابريليس" الملقب باسم (الثعلب العظيم)، بما في ذلك 10 ذكور ناضجة وأنثى ناضجة يبلغ قطرها أكثر من بوصتين بما في ذلك أرجلها المشعرة والشوكية.

وبحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية فقد تم العثور على العناكب في منطقة تدريب تابعة لوزارة الدفاع البريطانية في "سري" بواسطة عالم العناكب مايك ويت من محمية "سوراي" للحياة البرية.

وتم إدراج العنكبوت "ألوبيكوسا فابريليس" بأنه من الأنواع المعرضة بشدة للانقراض، وكان يعتقد أنه انقرض في المملكة المتحدة، لأنه لم يتم رصده منذ عام 1993.

يذكر أن عنكبوت "ألوبيكوسا فابريليس" يتميز ببصر ممتاز وتمويه وسرعة وهو مفترس انتهازي يصطاد في الليل، وتمت تسميته بـ"الثعلب العظيم" بسبب عادته الشبيهة بالثعالب المتمثلة في مطاردة الفريسة عبر التضاريس الرملية والحصى والصخور قبل الانقضاض عليها والتقاطها أثناء الركض.

وعند القبض على فريسته، بما في ذلك الحشرات مثل الخنافس والنمل والعناكب الصغيرة، يقوم بتخديرها، بعد أن يحقنها بالسم، ما يؤدي إلى تسييل أعضائها الداخلية، ثم يبدأ بعد ذلك بتناولها مستخدما أنيابه القوية.

وتحصل عناكب "ألوبيكوسا فابريليس" على مأوى عن طريق حفر الجحور أو الثقوب تحت الصخور والأشجار وإنشاء جحر مبطن بالحرير كملاذ لها خلال فصل الشتاء البارد، وللعنكبوت النادر عينان كبيرتان من أعلى الرأس وعينان أخريان تحدقان في الأمام بينما تشكل 4 عيون أصغر صفا فوق فمه مباشرة. 

المصدر: صحيفة "الغارديان" البريطانية

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