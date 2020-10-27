غلطة توقع سيدة متهمة بالاشتراك في عشرات المقاطع الإباحية في يد الشرطة المصرية

ألقت السلطات المصرية، اليوم الثلاثاء، القبض على "سيدة كفر الشيخ" المتهمة بالزنا، في مقر نيابة كفر الشيخ، إثر رفع زوجها دعوى قضائية عليها.

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وأفاد محامي الزوج، الذي يعمل جزارا، بهاء نوفل، بأن "زوجة موكله حضرت إلى مقر نيابة كفر الشيخ للسؤال عن المحضر الذي قدمته في زوجها، واتهمته فيه بضربها، وعقب رؤية الزوج لها، أبلغ وكيل النائب العام لنيابة بندر كفر الشيخ بوجودها في المركز، وأمر الأخير أمن المحكمة بالقبض عليها فورا".

وأشار نوفل، في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24"، إلى أن "سيدة كفر الشيخ، فرت من أمام نيابة كفر الشيخ، بعد علمها بأن أمن المحكمة سيلقي القبض عليها، ليتم القبض عليها، أثناء محاولتها الهرب داخل إحدى حمامات المحكمة".

وأضاف، أنه سيتم التحقيق معها بنيابة بندر كفر الشيخ، وأنه في انتظار بدء جلسة التحقيق.

واتهم الجزار، زوجته بالزنا، وتصوير فيديوهات إباحية، ونشرها على الإنترنت مع عدد من الأشخاص، خلال عملها فى إحدى الدول العربية، بعد اكتشافه مقاطع فيديو وصور إباحية تظهرها في مناظر مخلة للآداب، وتثبت تورطها بمحادثات جنسية.

المصدر: "القاهرة 24"