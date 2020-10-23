بسبب مقاطع "خادشة ومحرضة على الفجور".. القبض على فنانة عربية في الكويت! (فيديو)

ألقت السلطات المعنية في الكويت القبض على الممثلة الأردنية سوسن هارون، للتحقيق معها بسبب مقاطع فيديو وصفت بأنها "خادشة للحياء ومحرضة على الفسق والفجور".

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أخبار عن أن استدعاء هارون، البالغة من العمر 35 عاما،​ كان بسبب مقطع فيديو لها ظهرت فيه بدون حمالة صدر، ووصف بأنه يحتوي على إيحاءات جنسية.

وتم الاتصال بهارون من قبل النيابة العامة، لكن هاتفها كان مغلقا، فتم جلبها وإحضارها من قبل رجال المباحث، وحجزها 21 يوما على ذمة التحقيق.

الممثله سوسن هارون



هذا مو دلع يا حبيبتي

طول بعرض و ما تعرفين تغسلين شعرج ؟! pic.twitter.com/ia4Jbh4a4U — طالع باوع شوف (@Bgu7O2ukLo2USl6) February 16, 2020

ولم يصدر عن الفنانة الأردنية أي تعليق على هذا الموضوع، إلا أن المتابعين استغربوا الأمر والحملة التي تقوم بها السلطات الكويتية ضد ملابس المشاهير، تحت مظلة خدش الحياء العام والقيم، في حين أن قضية غسيل الأموال لا تزال قيد التعليق، ولم يتم الانتهاء منها بعد.

يذكر أن سوسن كانت قد شاركت فيديو منذ أشهر، عبر حسابها في تطبيق "سناب شات"، "تشكر فيه والدتها على الحمام، وصرحت بأنها لا تستطيع تنظيف شعرها حتى اليوم، وأن والدتها هي من تقوم بذلك، وأن الأمر ليس له علاقة بالعمر وسوف تبقى تتدلع على والدتها، حتى لو أصبح عمرها 60 سنة"، ما أثار غضب الجمهور.

بعدها شاركت مقطع فيديو برفقة زوج أختها وجاء فيه: "زوج أختي حضر لي القهوة وطلب مني أتذوقها.. غلطتك إنك ما تزوجتني وتزوجت أختي.. كان طلعوا ولادنا أحلى من الي عندك… أحب زيجان خواتي".

المصدر: وكالات