محطما رقما قياسيا.. مواطن أمريكي يقطع 40 تفاحة مطوحا بالسكاكين في الهواء - فيديو

تمكن المواطن الأمريكي ديفيد راش من ولاية أيداهو، من تحطيم الرقم المسجل باسمه في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، حيث قطع 40 تفاحة في دقيقة واحدة، وهو يقذف 3 سكاكين في الهواء.

وكان الرقم القياسي السابق والمسجل باسمه 36 تفاحة في دقيقة قبل عامين.

وقال راش، الذي كان يمارس ألعاب الخفة منذ 2004، إن "الأمر استغرق عاما ونصف العام من التدريب الشاق، وعدة أسابيع من الاستعداد الجاد للوصول إلى هذا المستوى".

وتمكن راش من قطع 40 تفاحة من أصل 41 حبة ألقاها عليه مساعده خلال دقيقة واحدة.

المصدر: "وكالات"