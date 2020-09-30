اليابانيون يبتكرون أصغر مكعب روبيك في العالم

كشفت شركة Megahouse Corporation عن أحدث اختراع لها وهو أصغر مكعب روبيك في العالم بلغ طول ضلعه 9.9 ملم .

وقال ناطق باسم الشركة اليابانية إن مهندسيها صنعوا مكعب روبيك من الألومينيوم بالتعاون مع معمل Iriso Seimitsu Co.,Ltd الياباني الصغير المتخصص في تصنيع المنتجات المعدنية.

ويعمل في المصنع 20 عاملا فقط، ما لا يمنعهم من نيل جوائز قيمة لقاء تصنيع منتجات نادرة مثل أصغر نرد ومسطرة التيتانيوم بتقسيم 0.1 ملم وغيرهما.

وبلغ سعر أصغر مكعب روبيك في العالم 198 ألف ين (ما يعادل نحو 1.9 ألف دولار).

يذكر أن النحات الهنغاري، إرني روبيك، هو الذي صمم عام 1974 أول مكعب روبيك الذي يعتبر أكثر لعبة مبيعا في العالم. وقد بيع منذ ذلك الحين 350 مليون قطعة. وهناك عدد من نوادي المعجبين به ومسابقات وأرقام قياسية خاصة به.

المصدر: نوفوستي