نفوق مئات الحيتان الطيارة في أكبر حدث من نوعه بتاريخ أستراليا (صور)

كشف مسؤولون أن 380 من الحيتان الطيارة نفقت على شريط رملي قبالة الساحل الغربي في أستراليا، وأُنقذ 50 منها، في أكبر حادث من نوعه بتاريخ الدولة.

وتمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ 50 حوتا، عن طريق جرها إلى المياه العميقة، حيث أطلق سراحها، بينما ظل نحو 30 من الحيتان على الشاطئ، تقاتل من أجل حياتها حتى بعد ظهر الأربعاء.

Reuters © Tasmania Police

وقال نيك ديكا، المدير الإقليمي للمتنزهات والحياة البرية في تسمانيا: "إذا كانت ما تزال على قيد الحياة وفي الماء، فمن المؤكد أن هناك أملا لها، ولكن مع مرور الوقت يزداد إجهادها وتقل فرص بقائها على قيد الحياة".

Reuters © Bilal Rashid

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وليس من الواضح سبب تقطع السبل بالحيتان في المنطقة المسماة Macquarie Head، لكن الأنواع هذه عرضة للوصول للشاطئ مع عدم القدرة على النجاة.

واكتُشفت المجموعة الأولى المكونة من 270 حوتا صباح الاثنين، بينما رُصدت مجموعة أخرى من 200 حوت عن طريق الجو، يوم الأربعاء، ليصل العدد الإجمالي إلى 470. ونفقت جميع حيوانات المجموعة الثانية. ويُقال إن هذا هو أكبر حدث من نوعه في تاريخ أستراليا.

يذكر أن الحوت الطيار هو نوع من دلافين المحيطات، التي يصل طولها إلى 7 أمتار ووزنها 3 أطنان.

المصدر: RT