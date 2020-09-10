كلب بوليسي ينقذ فتاة من الاغتصاب

تمكن "ذئب ميركوري"، الكلب البوليسي المخضرم، من مدينة بطرسبورغ الروسية، من أن يحول دون ارتكاب جريمة اغتصاب بشعة كانت على وشك الحدوث.

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أبلغت سيدة من سكان مدينة لومونوسوف بالقرب من بطرسبورغ يوم أمس الأربعاء، 9 سبتمبر، عن فقدان ابنتها البالغة من العمر 15 عاما، التي غادرت البيت ولم تعد، وفقا لمعلومات المكتب الصحفي لشرطة بطرسبورغ.

وعلى الفور، انتقل رجال الشرطة بصحبة كلبهم البوليسي المدرّب "ذئب ميركوري" إلى منزل الفتاة المفقودة، حيث اشتمّ الكلب رائحة ملابسها، وتمكن من قيادة رجال الشرطة إلى منزل مهجور يقع في أحد الشوارع المهجورة على أطراف مدينة لومونوسوف.

وذكر تقرير المكتب الصحفي أن الكلب نجح في تحديد بوابة دخلت منها الفتاة بمنتهى الدقة، ليكتشف رجال الشرطة أن شقيا كاد يغتصب الفتاة، فألقوا القبض عليه.

اتضحت ملابسات الحادث فيما بعد، حيث هدد المجرم الفتاة المسكينة بالقتل باستخدام سكين مطبخ على شاطئ خليج فنلندا، ثم اقتادها إلى منزل مهجور، لكن "ذئب ميركوري" استطاع أن يحول دون ارتكاب الجريمة.

ووفقا لتقرير المكتب الصحفي لشرطة بطرسبورغ، تبين أن المعتدي عاطل عن العمل من السكان المحليين، يبلغ من العمر 35 عاما، وسبق إدانته في جرائم سرقة وشغب والشروع في قتل، حيث تدرس الشرطة رفع الدعوى الجنائية ضده.

المصدر: نوفوستي