مصر.. مقتل مجرم هارب من 300 سنة سجن بسوهاج

لقى أخطر مجرم في سوهاج والذي أطلق على نفسه لقب "خط الصعيد" مصرعه إثر تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بسوهاج، حيث تبين من التحريات أنه هارب من أحكام بلغت جملتها نحو 300 سنة سجن.

وبدأت الواقعة عقب ورود معلومات أكدت صحتها التحريات للأجهزة الأمنية مفادها بمرور "الشقي الخطر" يحيى كامل عبدالنعيم تكية، وشهرته يحيى تكية (52 سنة - عاطل)، والمسجل تحت رقم 30 فئة أ "تجارة أسلحة" مقيم بقرية القرامطة غرب على الطريق طريق فرعي بناحية مركز جزيرة شندوبل.

وتم عقب التنسيق مع الأمن العام بعمليات ترصد للمطلوب بالمنطقة المشار إليها وحال مشاهدة المتهم المتحرى عنه للقوات قام بمبادرتهم بإطلاق الأعيرة النارية مما حد القوات بمبادلته إطلاق النار حتى تم إسكات مصدر إطلاق النار.

وتم فحص مكان مصدر إطلاق لنار وعثر على المتهم جثة هامدة وبه طلق ناري بالصدر وبجواره بندقية آلية و3 خزن لذات السلاح و98 طلقة حية من ذات العيار وكمية من الفوارغ لذات السلاح وبتفيش المتهم وقائيا عثر معه على كمية كبيرة من المواد المخدرة " حشيش وأفيون".

وأشارت التحريات إلى أن المتهم مطلوب التنفيذ عليه في 3 أحكام مؤبد بإجمالي 75 سنة ومطلوب التنفيذ عليه في 17 حكما و4 أحكام جزئية و2 حكم جنائي والمحكوم عليه في 5 قضايا جنائية (سرقات بالإكراه وتجارة سلاح)، والمحكوم عليه غيابيا في 22 حكما قضائيا ما بين الحبس لمدة سنة وثلاثة أشهر، والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 5500 جنايات قسم ثان سوهاج لسنة 2014 "سرقة بالإكراه"، والسابق اتهامه في 30 قضية متنوعة.

المصدر: اليوم السابع