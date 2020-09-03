العثور على قلب عمدة مدينة بلجيكية مخبأ في صندوق داخل نافورة

عثر بعض العمال على اكتشاف مذهل عندما كانوا يقومون بتجديد نافورة في مدينة فيرفيرس البلجيكية.

ووجد العمال قلب عمدة المدينة في القرن التاسع عشر في صندوق معدني مدفون داخل النافورة.

وأوضحت بلدة فيرفيرز في منشور على فيسبوك يوم الثلاثاء: "قبل أيام قليلة، اكتشف العمال حجرا فيه صندوق معدني يحتوي على قلب العمدة السابق بيير ديفيد".

وأوضح مسؤولو المدينة، في بيان مترجم، أن "الاكتشاف المذهل" تم خلال أعمال تفكيك وتجديد نافورة ديفيد فيرفيرز، التي تحمل اسم رئيس البلدية السابق.

وجاء في البيان: "حجر مجوف يحتوي على صندوق يحفظ بداخله قلب بيير ديفيد". وكان ديفيد أول رئيس لبلدية فيرفيرز بعد استقلال بلجيكا في عام 1830. وذكرت صحيفة "بروكسل تايمز" أن الاكتشاف يؤكد أسطورة حضرية محلية بأن قلب ديفيد دفن في النافورة.

La légende disait vraie ! Le coeur de Pierre David, premier bourgmestre de Verviers, a été retrouvé dans la fontaine érigée en son honneur, place Verte. C'est durant le chantier Verviers ville conviviale que cette incroyable découverte a été faite. Historique. pic.twitter.com/KtORWQfpGy — Loïc Manguette (@LoManguette) August 31, 2020

ووضع القلب في جرة من الكحول داخل الصندوق المصنوع من الزنك، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، والتي أشارت إلى وفاة ديفيد في عام 1839. وتم افتتاح النافورة في عام 1883 ووضع الصندوق بداخلها، وفقا للتقارير.

وبدأ عرض الصندوق الذي يحتوي على القلب في متحف مدينة فيرفيرس للفنون الجميلة والسيراميك من 2 سبتمبر إلى غاية 20 من الشهر نفسه.

في مشروع منفصل في وقت سابق من هذا العام، تم العثور على جدار مصنوع من الجماجم والعظام، يعتقد أنه يعود إلى ما يقرب من 500 عام، بالقرب من كاتدرائية في جنت ببلجيكا.

وفي العام الماضي، اكتشفت أطراف مبتورة بشكل مروّع وقذيفة هاوتزر فرنسية في موقع معركة واترلو في بلجيكا.

المصدر: فوكس نيوز