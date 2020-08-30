نعوة الممثل الأمريكي تشادويك بوسمان تسجل رقما قياسيا في الإعجابات على "تويتر"

أعلنت إدارة "تويتر"، أن نعوة الممثل الأمريكي تشادويك بوسمان المشهور بدور البطل الخارق "الفهد الأسود"، سجلت رقما قياسيا من حيث عدد الإعجابات في هذه المنصة.

ونشرت إدارة الشركة على حسابها التغريدة من صفحة بوسمان والتي أعلن عبرها عن وفاته.

وكتبت "تويتر": "التغريدة التي حصدت أكبر عدد من الإعجابات في أي وقت مضى. تكريم يستحقه الملك".

Most liked Tweet ever.



A tribute fit for a King. #WakandaForeverhttps://t.co/lpyzmnIVoP — Twitter (@Twitter) August 29, 2020

وحتى الساعة 15:40 من يوم الأحد بتوقيت غرينيتش جمعت التغريدة المذكورة التي تحتوي على صورة باللونين الأسود والأبيض 6.9 مليون إعجاب.

وتوفي بوسمان الذي اشتهر على نطاق واسع بتمثيله دور البطل الخارق "الفهد الأسود" في سلسلة أفلام "مارفيل" يوم 28 أغسطس في مدينة لوس أنجلوس بعد صراع دام 4 سنوات مع سرطان القولون عن 43 عاما.

المصدر: RT