شاهد.. سباق مئات الدلافين قبالة شواطئ دانا بوينت في جنوب كاليفورنيا

وثقت مقاطع فيديو مئات الدلافين وهي تقفز قبالة شواطئ دانا بوينت في جنوب كاليفورنيا، في مشهد مثير للدهشة.

وقال موقع "7sur7" البلجيكي إن الكابتن ديف، التقط صورا تحبس الأنفاس لـقرابة 300 من الدلافين يقفزون قبالة شواطئ دانا بوينت في جنوب كاليفورنيا.

ويشير كابتن ديف إلى أن قفز الدلافين يعتبر أسرع طريقة للتنقل حيث أن مقاومة الهواء أسهل من الماء.

وتعتبر المنطقة الواقعة قبالة أورانج الأمريكية من أكثر المناطق كثافة بالدلافين في العالم حيث يقدر عددها هناك بنحو 450 ألف دلفين.

المصدر: موقع "7sur7" البلجيكي