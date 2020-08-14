تصوير شلالات تتدفق باتجاه معاكس "نحو السماء" وسط عاصفة ضخمة (فيديو)

تسببت عاصفة ضخمة في أستراليا بتدفق شلال مياه باتجاه معاكس، في ظاهرة ربما لم تعتقد أبدا أنك ستراها في الواقع.

وكشفت وكالة الأنباء المحلية 7NEWS سيدني، عن مقطع فيديو جوي مذهل للعديد من "الشلالات العكسية"، على قمم الجرف على ساحل نيو ساوث ويلز.

A severe weather warning for damaging winds and damaging surf is current for Sydney, Central Coast, Mid North Coast, Hunter and Illawarra areas. At the moment, wind gusts of 70km/h are producing several reverse waterfalls in the Royal National Park. https://t.co/OF81oZFF1jpic.twitter.com/kQIZlsOnMc — 7NEWS Sydney (@7NewsSydney) August 10, 2020

إقرأ المزيد

وأخذت اللقطات فوق الحديقة الوطنية الملكية جنوب سيدني، حيث تظهر رياحا قوية تجتاح المياه المتساقطة فوق المنحدرات. وأدت هذه الظاهرة إلى ظهور قوس قزح أيضا.

ونشرت 7NEWS سيدني، تغريدة على "تويتر": "هناك تحذير من الطقس والرياح المدمرة وقوة الأمواج في سيدني والساحل الأوسط والساحل الشمالي الأوسط وهنتر وإيلاوارا. وفي الوقت الحالي، تنتج رياح تبلغ سرعتها 70 كم/ساعة، عدة شلالات عكسية في الحديقة الملكية الوطنية".

وتعرضت سيدني وخطها الساحلي للرياح القوية والعواصف في الآونة الأخيرة. ونُصح المئات من سكان نيو ساوث ويلز بمغادرة منازلهم.

ولحسن الحظ، رُفع هذا التحذير الآن، وعادت الشلالات للتدفق تبعا للجاذبية.

المصدر: ذي صن