حوتان يستعيدان حريتهما بعد احتجازهما لمد 9 سنوات في الصين

استعاد اثنان من الحيتان حريتهما نسبيا بعد إطلاق سراحهما عقب 9 سنوات من الاحتجاز في مسابح الصين في ظروف غير مؤاتية.

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ففي خطوة تبشر بانتهاء المأساة التي عايشها اثنان من الحيتان لمدة 9 سنوات ضمن مسابح في الصين، أُطلق سراح ليتل غراي، وليتل وايت في مياه أيسلندا.

وتم صيد هذين الحوتين من قبل مركز أبحاث الحيتان الروسي في عام 2011 ، ثم جرى نقلهما لاحقا إلى حديقة مائية في الصين.

وذكر موقع "بي بي سي" البريطاني، أن الحوتين موجودان الآن في مسبح رعاية في أيسلندا ويحتاجان إلى بعض الوقت للتأقلم مع المياه الجديدة، قبل إطلاقهما في محمية أكبر في خليج كليتسفيك قبالة الساحل الجنوبي للبلاد.

وأشار الخبراء الذين رافقوا الحوتين في رحلتهما من الصين إلى أيسلندا أن ليتل غراي "فرحة للغاية" ومتشوقة للحياة البرية التي حرمت منها أثناء احتجازها في المسابح الصينية.

المصدر: BBC NEWS