أسراب كثيفة من النحل تغزو شوارع إحدى المقاطعات في تركيا

نشرت وسائل إعلام تركية مقطع فيديو وُصف بالمرعب، لأسراب كثيفة من النحل وهي تغزو شوارع ومناطق سكنية في إحدى المقاطعات بولاية أزمير.

ونشر موقع "dha" مقطع فيديو للحادثة المرعبة، قائلا إنه يسجل لحظات مقلقة، صورها أحد المواطنين في شارع "الفن" بمقاطعة "اورلا".

واشتكى السكان من انتشار النحل في مناطقهم، لافتين إلى الآثار السلبية الناجمة عن انتشاره الكثيف على المزروعات.

Sanat Sokağı’nı arılar bastı; o anlar kamerada https://t.co/tdilrBAkMv — Halka Haber (@halkahaber) July 27, 2020

المصدر: تركيا بالعربي