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الدلافين تحيط بصيادي الأسماك (فيديو)

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الدلافين تحيط بصيادي الأسماك (فيديو)
Globallookpress Malcolm Schuyl/FLPA
سرب من الدلافين
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سجل بريطانيان من صيادي الأسماك شريط فيديو لسرب من الدلافين كان يلاحقهما ومن ثم أحاط بقاربهما.

 

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وتفيد Daily Mail، بأن الصيادين البريطانيين آشتون كيديتش (55 سنة) وجون ديفينبورت (48 سنة) كانا في القارب الذي أحاط به سرب الدلافين في البحر على مقربة من مدينة بورتسموث البريطانية، عندما خفضا سرعة قاربهما بدأت الدلافين تلاحقهما.

ويقول كيديتش، "في البداية شاهدنا زعنفة وبدأنا نمزح واعتقدنا أنها سمكة القرش، ولكن بعدها بدأت تظهر زعانف أخرى باستمرار، حتى تجاوز عددها المئة، وأحاطت بنا من جميع الجوانب". ويضيف، بسبب ذلك لم يتمكنا من اصطياد أي سمكة ولكنهما حصلا على انطباع جيد ومتعة فريدة.

المصدر: لينتا. رو

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