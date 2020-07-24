الهند.. كوبرا ملكية في بئر

اكتشف سكان قرية بروجاري بولاية أوديشا الهندية، كوبرا ملكية، في بئر الماء الذي يستخدمونه، طولها أكثر من 4 أمتار.

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وتفيد قناة NDTV التلفزيونية الهندية، بأن سكان قرية بروجاري اكتشفوا وجود هذه الكوبرا العملاقة في بئر الماء، وأبلغوا منظمة حماية الحيوانات بالأمر، التي بدورها أرسلت فورا اثنين من أعضائها لحماية الكوبرا، حيث تمكنوا بعد ساعة من اخراجها من البئر ومنحها الحرية.

NDTV

وتجدر الإشارة إلى أن متوسط طول الكوبرا الملكية نادرا ما يتجاوز 3-4 أمتار. ولكن في حالات نادرة جدا يصل طولها إلى خمسة أمتار. وقد بلغ طول الكوبرا التي عثر عليها في البئر 4.5 متر.

وتعتبر الكوبرا الملكية، الثعبان الأكثر سمية في العالم، ويعيش أكثر من 30 سنة ويستمر في النمو طوال حياته.

المصدر: نوفوستي