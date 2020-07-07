بعد معركة مع ثعبان قاتل في السيارة.. أسترالي يفلت من مخالفة السرعة - فيديو

أفلت سائق أسترالي تم ضبطه وقد تجاوز السرعة المقررة على إحدى الطرق السريعة من دفع الغرامة، بعدما اكتشفت الشرطة أنه في طريقه إلى المستشفى بعد تعرضه لهجوم من ثعبان قاتل.

وقالت الشرطة في بيان اليوم الثلاثاء: "المواطن واسمه جيمي (27 عاما)، كان يقود سيارته على طريق داوسون السريع غربي كاليوب بولاية كوينزلاند عندما تحرك ثعبان بني باتجاه ساقه".

وأضافت: "استخدم الرجل سكينا لمحاربة الثعبان الذي كان يحاول أن يعض ساقه، قبل أن يسرع إلى المستشفى خشية أن يكون تعرض للدغ".

وأشارت الشرطة، إلى أن المسعفين حضروا إلى المكان، ووجدوا أن جيمي لم يتعرض للدغ، لكنه "كان يعاني من صدمة بسبب الموقف".

ووقع الحادث في 15 يونيو الماضي، لكن شرطة كوينزلاند نشرت البيان والفيديو الذي التقطته الكاميرا المثبتة على صدر الضابط اليوم الثلاثاء فقط.

This slimy passenger would sure to make any driver hysssssterical! 🐍 😱 pic.twitter.com/PX4em08IGU — Queensland Police (@QldPolice) July 7, 2020

المصدر: "وكالات"