الأردن: 10 دنانير لكل من يمسك بكلب شارد في العقبة - صورة

قررت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في الأردن، صرف مبلغ 10 دنانير لكل مواطن يقوم باصطياد كلب شارد دون قتله.

وأشارت السلطة في قرارها إلى أن "كل مواطن أو موظف يقوم باصطياد كلب ضال دون قتله، عليه أن يسلمه لمديرية خدمات المدينة ليصار إلى إيواء الكلاب الضالة ورعايتها أصوليا".

وتشكل ظاهرة الكلاب الضالة مشكلة تؤرق الأهالي والسكان والزوار، وتسبب الإزعاج للنساء وكبار السن والأطفال.

وانتشرت الظاهرة، بشكل أكبر في الوسط التجاري والمناطق السكنية بعد رفع حظر التجول في العقبة.

المصدر: "وكالات أردنية"