إنشاء أول مركز لتربية الصقور في روسيا

سينشأ عام 2022 أول مركز لتربية الصقور في منطقة شبه جزيرة كامتشاكا باقصى شرق روسيا.

جاء ذلك على الموقع الرسمي لحكومة دائرة كامتشاتكا الفدرالية.

وقال الموقع إن الغاية من إنشاء المركز هي استعادة أسراب الطيور الجارحة في المنطقة التي كانت تشتهر بها منذ قديم الزمان والتي خسرت ثروتها الهامة نتيجة النشاط غير الشرعي للمهربين.

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وأشار الموقع إلى أن قرارا بإنشاء المركز اتخذ عام 2019 أثناء زيارة وزير الطبيعة الروسي لمزرعة "موراس" القرغيزية الروسية لتربية الطيور الجارحة في قرغيزيا.

ونقل الموقع عن مدير مشروع " مركز الصقور الروسي في كامتشاتكا"، سيرغي غريشين قوله إن المشروع يقضي أولا بإنشاء مجمع مؤقت، ثم ستنشأ مساكن للموظفين ومزرعة لتربية طيور السلوة بصفتها صيدا للصقور. وسيبنى كذلك فندق وحقل لترويض الصقور". وأضاف أن العمل على إنشاء المركز يجب أن يختتم بحلول عام 2022 ليصبح أول مزرعة صقور في روسيا مركزا هاما لإحياء تقاليد صيد الصقور واستقطاب السياح إلى شبه الجزيرة.

يذكر أن الصقور هي فصيلة كبيرة من الطير، منها النشيط سريع الطيران ومنها البطيء الخامل الذي يتدنى إلى أكل الرمم. وتتميز الصقور بأجنحة طويلة مدببة الأطراف وبأقدام عارية وتوجد عادة بفكها الأعلى ما يشبه السن. والصقور لا تبني أعشاشا ويعيش أكثرها عند حافة الصخور.

المصدر: تاس