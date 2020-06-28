رفض خدمة زبونة دون كمامة فحصل على 63 ألف دولار

حصل نادل شاب يعمل في أحد مقاهي "ستاربكس" في كاليفورنيا بالولايات المتحدة على تعاطف الأمريكيين ومبلغ قدره 63 ألف دولار، بعدما اعتذر عن خدمة إحدى الزبونات التي رفضت ارتداء كمامة.

والتقطت الزبونة صورة للعامل ونشرتها على صفحتها على "فيسبوك"، وكتبت "هذا لينين من ستاربكس، رفض خدمتي لأنني لم أكن أرتدي قناعا. في المرة القادمة سأتصل بالشرطة وأحضر إعفاء طبيا".

وحصلت التدوينة على متابعة الآلاف، بعد أن تشاركها العديد من المعلقين.

وأثارت الحادثة تفاعلا كبيرا على المنصات الاجتماعية، لكن عوض أن تحدث الأثر الذي كانت ترجوه الزبونة، حظي الشاب بمساندة أغلب المتابعين.

وردا على ما اعتبره ناشطون محاولة السيدة تشويه صورة الشاب، أطلق أحد المتابعين حملة لجمع التبرعات للشاب وتعويضه عن الضرر الذي تسببت له فيه التدوينة.

ولم تتوقف التبرعات منذ بداية الأسبوع ليبلغ مجموع المنح يوم السبت نحو 63 ألف دولار.

المصدر: وكالات