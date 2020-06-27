مشروبات خطرة في فترة الجو الحار

كشفت الدكتورة يلينا سولوماتينا، خبيرة التغذية الروسية، أن المشروبات في موسم الحر لا تروي العطش وتلحق الضرر بالجسم.



وأدرجت الخبيرة الشاي والقهوة ومشروبات الطاقة وغيرها من المشروبات المحتوية على الكافيين في قائمة المشروبات الضارة. لأنها تجفف الخلايا، ما يؤدي إلى فقدان الجسم للمواد المهمة والفيتامينات والمعادن.

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وتقول، "إذا لم يتمكن الشخص من التخلي عن تناول القهوة، فعليه بعد كل فنجان قهوة تناول كوبين من الماء".

وتشير الخبيرة، إلى أن المشروبات الغازية كقاعدة عامة، ترفع مستوى السكر في الدم، ما قد يؤدي إلى نتائج غير مرغوبة للأشخاص الذين يعانون من أمراض الأوعية الدموية، تصل إلى فقدان الوعي.

وتضيف، للجعة أيضا مؤشر مرتفع لمستوى السكر في الدم GI، إضافة إلى احتوائها على الكحول. و تحذر، مثل هذا المزيج في الجو الحار، يمكن أن يلحق بالجسم أضرارا لا يمكن إصلاحها.

وتنصح الدكتورة بتناول مشروبات الألبان (الشنينة) وماء الشرب الاعتيادي، وكذلك تناول الفواكه والخضروات الطازجة، بدلا من المشروبات المذكورة أعلاه.

المصدر: نوفوستي