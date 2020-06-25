 
مباشر

طريقة بسيطة للوقاية من الحر

متفرقات

طريقة بسيطة للوقاية من الحر
Globallookpress Ulrich Niehoff/imageBROKER.com
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o69c

أعلن الدكتور يفغيني كوماروفسكي، أنه يمكن استخدام الإشارب "الوشاح" لتبريد الجسم والوقاية من الجو الحار.

إقرأ المزيد
نصائح تساعدك على التكيف مع الجو الحار
نصائح تساعدك على التكيف مع الجو الحار


ويقول كوماروفسكي، "عندما يكون الجو حارا فعلا وليس هناك مكان تلجأ اليه، فإن أفضل وسيلة فعالة لتجنب الإصابة بضربة  شمس، هي لف الرقبة بإشارب مبلل بالماء. بالطبع يمكن استخدام أي إشارب لهذا الغرض".

ويضيف، لماذا هذا مهم؟ "لأن الرقبة منطقة انعكاسية، تمر فيها أوعية دموية كبيرة، وتجري فيها عملية تبخر دائمة. ولف الرقبة بإشارب مبلل سيشعر الإنسان بالراحة".

وأشار كوماروفسكي، إلى إمكانية رش مستحضرات طرد الحشرات على الإشارب قبل وضعه على الرقبة لحمايتها من مختلف الحشرات. كما أن الإشارب يحمي جلد الرقبة من حروق الشمس التي غالبا ما تتعرض لها.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا