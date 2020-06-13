تزوجت ابنها بالتبني! (صور)

تزوجت سيدة إندونيسية تبلغ من العمر 65 عاما من ابنها بالتبني، البالغ من العمر 24 عاما.

وعقد الثنائي مبه غامبرينغ، وأردي وراس، قرانهما، وأقيم حفل الزفاف في جنوب سومطرة في إندونيسيا.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن العروس قولها إنها لم تكن تنوي الزواج منه عندما التقيا لأول مرة، مشيرة إلى أنها طلبت من أردي أن يتزوج، ولكنه أذهلها عندما طلب الزواج منها.

ودفع أردي مهرا لزوجته 100000 روبية إندونيسية، أي ما يعادل ستة جنيهات إسترلينية، قبل الحفل.

المصدر: وكالات