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العالم يحتفل بيوم الآيس كريم

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العالم يحتفل بيوم الآيس كريم
Sputnik Maks Vetrov
صورة أرشيفية
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يحتفل العالم أجمع في 10 يونيو بيوم البوظة (الآيس كريم) بصفتها من أكثر المرطبات الباردة شعبية في العالم وخاصة في موسم الصيف الحار.

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ويعود هذا العيد إلى انطلاق المبيعات الأولى للبوظة عام 1786 في الولايات المتحدة. وذلك على الرغم من أن أول وصفات لتحضير البوظة ظهرت قبل ذلك بكثير.

وكانت الحلوى الصينية التي ضمت قطعا من الفواكه المختلطة مع الثلج أول نموذج من الآيس كريم أو البوظة في العالم.

وكان الإغريق والرومان القدامى، بمن فيهم الإمبراطور نيرون، يحبون الاستمتاع بمنتجات اللبن البارد المختلط مع عصير الفواكه.

أما روسيا فظهرت فيها البوظة في منتصف القرن الـ18. وانطلق إنتاجها الصناعي في ثلاثينيات القرن الماضي.

ويعتبر العلماء أن الإفراط في تناول البوظة يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بأمراض التنفس والسكري والحساسية.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

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