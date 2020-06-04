شارك في اليانصيب 40 عاما بنفس الأرقام وأصبح ثريا

ربح أحد سكان مدينة روكهامبتون الأسترالية، الجائزة الكبرى بأكثر من 300 ألف دولار أسترالي.

وقال موقع UPI، إن الرجل المحظوظ كان يستخدم نفس مجموعة الأرقام في اليانصيب، على مدى 40 عاما.

واشترى هذا الأسترالي، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، تذكرة يانصيب للسحب الذي جرى يوم السبت 30 مايو. واستخدم نفس مجموعة الأرقام التي استخدمها لمدة أربعة عقود تقريبا.

وقال: "لقد كنت أنتظر هذه اللحظة منذ سنوات عديدة. هذا مذهل. أنا سعيد!".

وأضاف الرجل، الذي تقاعد مؤخرا مع زوجته: "ربما نفكر في شراء منزل لطالما حلمنا به. وعندما يعود كل شيء إلى طبيعته، سنذهب في رحلة مرة أو مرتين".

المصدر: لينتا رو