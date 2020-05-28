إندونيسيا.. حديقة حيوانات في جزيرة بالي تطلق اسم "كورونا" على زرافة ولدت خلال الأزمة الصحية

أطلقت حديقة حيوانات في جزيرة بالي الإندونيسية اسم "كورونا" على زرافة صغيرة ولدت خلال الأزمة الصحية العالمية وتفشي جائحة فيروس كورونا.

وولدت كورونا في التاسع من أبريل لزوج من الزرافات هما "صوفي" و"ماتادي" في حديقة حيوانات "بالي سافاري بارك".

ونشرت الحديقة مقطع فيديو يظهر عملية ولادة الزرافة في حظيرة صغيرة.

وقال الناطق باسم حديقة الحيوانات أناك أغونغ نغوراه أليت سوجانا: "ولدت خلال تفشي وباء كوفيد-19 لذلك قرر وزير البيئة تسميتها كورونا".

وأضاف أن "الزرافة الصغيرة بخير وما زالت ترضع حليب والدتها. سنبقيها تحت المراقبة لثلاثة أشهر".

وقد أغلقت حديقة حيوانات "بالي سافاري بارك" منذ أواخر مارس كخطوة ضمن جهود مكافحة تفشي الوباء.

المصدر: أ ف ب