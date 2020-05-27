كم تدفع ناسا لرواد الفضاء التابعين لها؟

يخاطر رواد الفضاء بحياتهم من أجل أداء المهام الموكلة إليهم، ولذلك، ربما يكون من غير المستغرب أن يحصلوا على أموال جيدة مقابل العمل الذي يقومون به.

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وليس من السهل أن تصبح رائد فضاء في وكالة ناسا، حيث يجب أن يكون المتقدمون مواطنين أمريكيين، وأن يكونوا حاصلين على شهادة جامعية معتمدة في العلوم أو الهندسة أو الرياضيات، وثلاث سنوات من الخبرة المهنية أو 1000 ساعة في قيادة طائرة نفاثة تحت إشراف الوكالة. كما أنهم بحاجة إلى أن يملكوا مهارات وطرق تفكير متخصصة، من أجل المقابلات الإعلامية أو حتى مقابلات انتداب رواد فضاء جدد.

وعليهم أيضا أن يجتازوا عملية اختيار قاسية أصعب بنحو 74 مرة من الالتحاق بجامعة هارفارد. وتختار وكالة ناسا فئة رواد فضاء جديدة مرة كل عامين، واختارت فقط 12 من أصل 18300 متقدم في عام 2017. وأغلقت الوكالة طلبات الانضمام إليها لهذا العام في نهاية مارس الماضي.

وبالنظر إلى هذه الشروط الصارمة فإن هناك سؤالا ملحا يطرح باستمرار: كم تعوض وكالة ناسا روادها عن تجربتهم وتدريبهم المكثف واستعدادهم للمخاطرة بحياتهم لاستكشاف الفضاء؟.

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ووفقا لصفحة الأسئلة المتداولة على موقع وكالة ناسا، فإن الراتب السنوي لرائد الفضاء "يعتمد على جدول الأجور العام للحكومة الفدرالية للدرجات GS-12 وGS-13".

وتضيف ناسا: "يتم تحديد درجة كل شخص وفقا لإنجازاته وخبرته الأكاديمية".

وتُستخدم هذه الدرجات لتحديد مقدار أجور الموظفين ذوي الياقات البيضاء (White-collar Workers، مصطلح يطلق على أولئك الذين يقومون بعمل ذهني مكتبي مثل المديرين والمتخصصين، وهم بذلك يتميزون عن أصحاب الياقات الزرقاء Blue-collar Worker الذين يقومون بعمل يدوي ميداني كالعمال)، عبر العديد من الوكالات الحكومية، ويتم تقسيمهم أيضا إلى "خطوات" تتراوح من 1 إلى 10، والتي تستند إلى الأداء المقبول وسنوات الخدمة.

ويشرف مكتب إدارة شؤون الموظفين في الولايات المتحدة عن أرقام الأجور والإجازات الأساسية، وتتغير الأرقام كل عام.

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في عام 2020، وفقا للجدول العام للأجور، فإن رائد فضاء جديدا من فئة GS-12 وخبرة وأداء "الخطوة 1" سيكسب 66167 دولارا سنويا. وبعد عدة سنوات من الأداء الممتاز، قد يكون رائد الفضاء نفسه مؤهلا لينتقل إلى "الخطوة 10" من فئة GS-12 وسيحصل بذلك على مبلغ 86021 دولارا سنويا.

وفي الوقت نفسه، يمكن لرواد الفضاء المؤهلين بدرجة أعلى من فئة GS-13 أن يكسبوا في البداية 78681 دولارا في السنة (الخطوة 1)، وبعد عدة سنوات، سيصل إلى 102288 دولارا في السنة (الخطوة 10).

لكن رواد الفضاء ليسوا محصورين في الفئتين GS-12 وGS-13 في حياتهم المهنية، حيث يمكنهم كسب أعلى مستوى من جدول الأجور، أي الخطوة 10 من الفئة GS-15، ما يعني حصولهم على ما يزيد عن 142000 دولار سنويا، اعتمادا على موقعهم ومسؤولياتهم وأدائهم داخل سلك رواد الفضاء.

المصدر: بزنس إنسايدر