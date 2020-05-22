حادثة مروعة تكشف لماذا لا ينبغي ترك معقمات الأيدي في السيارة

حذر رجال الإطفاء من أن مطهرات اليدين، التي يجري البحث عنها وتقنينها خلال جائحة "كوفيد-19"، قد تسبب ضررا أكبر من الفيروس نفسه إذا تركت دون مراقبة تحت أشعة شمس الصيف الحارقة.

وبينما تحاول بقوة حماية نفسك من فيروس كورونا، الذي أصاب بالفعل أكثر من 5 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم وقتل أكثر من 328000 مريض، يمكن أن تضع سيارتك وحتى حياتك في خطر من وسائل التصدي للفيروس.

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ونشر قسم إطفاء ولاية ويسكونسن الأمريكية، صورة لباب سيارة مدمر على حسابه في "فيسبوك". وبدا الأمر كما لو أُطلقت النار عليه من سلاح على مسافة قريبة، ولكن الضرر حدث بالفعل بسبب عبوة صغيرة من مطهر اليدين.

وأوضح رجال الإطفاء أن معظم مطهرات الأيدي يعتمد على الكحول وبالتالي فهو قابل للاشتعال. وعادة ما يكون محتوى الكحول في المحلول ما بين 60 و80%.

ولكنها تصبح مشكلة حقيقية مع اقتراب فصل الصيف، حيث يمكن تعريض المطهر لأشعة الشمس ما يسبب "تكبير الضوء من خلال الزجاجة". وقد يكون خطيرا بشكل خاص إذا كان المرء يدخن في السيارة أو يشوي بجوارها.

وارتفعت إيرادات سوق مطهرات الأيدي في الولايات المتحدة بنسبة 1400٪ في الشهر الأول فقط من تفشي مرض "كوفيد-19"، حيث شُجّع الناس على استخدامها عندما لا يستطيعون غسل اليدين، كما هو الحال في السيارات.

المصدر: RT