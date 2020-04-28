طبق من الجحيم.. "صحن طائر" ينطلق من بركان في المكسيك (فيديو)

نشر في شبكة الانترنت شريط فيديو يظهر فيه جسم غامض ينطلق من فوهة بركان بوبوكاتيبتل في المكسيك.

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ويفيد موقع Planet News، بأن السكان المحليين يؤكدون على أنهم غالبا ما يشاهدون فوق هذه المنطقة ظواهر غريبة، لا يفسرها العلم، وهذا يعني أن ما يجري في منطقة البركان يشير إلى وجود قوى خارقة "سوداء" تعيش بداخله.

ومن جانبه يقول سكوت ورينغ، عالم الأجسام الطائرة المجهولة، هذا الفيديو دليل مباشر عن قدوم غرباء ووجودهم على الأرض. ووفقا لافتراضه، يحتمل أن تكون إحدى قواعدهم في داخل البركان.

ويؤكد ورينغ، على أن السلطات المكسيكية "تعلم بالقاعدة العسكرية للغرباء" ولكن الموقع لا يذكر إلى ماذا يستند هذا التاكيد.

ويقع بركان بوبوكاتيبتل الذي بلغة الأزتيك يعني "الجبل المدخن"، على بعد 50 كلم من العاصمة مكسيكو، وهو ثاني أكبر بركان في المكسيك وأكثرها نشاطا، ويبلغ ارتفاعه 5.4 ألف متر فوق مستوى سطح البحر .

المصدر: نوفوستي