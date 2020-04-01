الشرطة الأمريكية تكتشف نفقا تحت الأرض فيه كميات هائلة من المخدرات

اكتشفت أجهزة الأمن الأمريكية نفقا تحت الأرض بطول 600 متر استخدمه المجرمون لتهريب المخدرات عبر الحدود الأمريكية المكسيكية.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن مهربي المخدرات مدوا في النفق سكة حديدية لنقل المخدرات وأقاموا بنية تحتية تضمنت أجهزة الإنارة وتكييف الهواء.

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أما مدخل النفق فاكتشف بالقرب من الجدار الحدودي الذي يفصل الولايات المتحدة عن المكسيك.

وخزن المجرمون في المستودع تحت الأرض، حسب أجهزة الأمن، نحو 600 كيلوغرام من الكوكايين و40 كيلوغراما من الميثامفيتامين، وأكثر من 7 كيلوغرامات من الهيروين، و1.3 طن من الماريجوانا. وبلغت كلفة كل ذلك نحو 30 مليون دولار أمريكي.

ولم تتمكن الشرطة إلى حد الآن من إلقاء القبض على المجرمين المشتبه بهم.

مع ذلك فإن المنطقة المتاخمة لمدينة سان دييغو تسيطر عليها عصابة "سينالو" بصفتها من أكبر العصابات الإجرامية المتخصصة في تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة. وكان يتزعم العصابة منذ أعوام بارون المخدرات المشهور، جواكين غوزمان، الملقب بـ "قصير القامة" الذي حكم عليه بالسجن مدى الحياة.

يذكر أن رجال الجمارك الأمريكيين اكتشفوا نهاية يناير الماضي بالقرب من سان دييغو نفقا آخر بطول 1300 متر تم تجهيزه بمصعد وسكة حديد وخطوط كهربائية. وبلغ عمق النفق 21 مترا.

المصدر: لايف