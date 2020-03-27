شاهد الشفق القطبي وأنت في الحجر الصحي

يمكنك مشاهدة الشفق القطبي في الوقت الفعلي دون مغادرة المنزل وذلك على الهواء مباشرة، على موقع كندي في الإنترنت.





تفيد صحيفة Mirror، بأن البث المباشر للشفق القطبي يتيح للعلماء والباحثين فرصة دراسة هذه الظاهرة الطبيعية، دون الحاجة لمغادرة المنزل.

وكما هو معروف تكون هذه الظاهرة في ذروتها خلال أشهر ديسمبر- أبريل. ولكن نظرا لانتشار فيروس كورونا لا ينصح بالسفر إلى المناطق الشمالية لمراقبة هذه الظاهرة الطبيعية المثيرة عن كثب.

وإضافة لهذا فإنه عندما ترفع القيود المفروضة على السفر تكون هذه الظاهرة قد انتهت. لذلك وضع فريق من الباحثين كاميرات فيديو في مدينة تشرتل بمحافظة مانيتوبا الكندية في مكان مشهور بمناظره الخلابة.

المصدر: نوفوستي