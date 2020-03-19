قنوات البندقية تصبح أكثر نقاء والحياة تعود إليها "بفضل" كورونا

أصبحت قنوات مدينة البندقية أكثر نقاء وشفافية مما كانت عليه في الذاكرة الحية، بعد أن أدى الحجر الصحي المفروض في إيطاليا إلى توقف القوارب المسببة للتلوث في العادة.

وفي أحد الآثار الجانبية النادرة للأزمة الصحية، تحولت الممرات المائية إلى نقاء شديد الوضوح منذ توقف حركة القوارب بسبب أزمة كورونا، وصار ممكنا رؤية الأسماك تسبح وسط الماء.

Here's an unexpected side effect of the pandemic - the water's flowing through the canals of Venice is clear for the first time in forever. The fish are visible, the swans returned. pic.twitter.com/2egMGhJs7f — Kaveri 🇮🇳 (@ikaveri) March 16, 2020

Venice hasn't seen clear canal water in a very long time. Dolphins showing up too. Nature just hit the reset button on us pic.twitter.com/RzqOq8ftCj — Gianluca De Santis (@b8taFPS) March 17, 2020

ويمكن رؤية البجعات البيضاء أيضا تسبح في قنوات المدينة التي أصبحت فيها الساحات والأزقة المزدحمة عادة مهجورة تقريبا، بينما انخفض تلوث الهواء عبر شمال إيطاليا.

وشارك أحد الأشخاص على "تويتر" صورا للممرات المائية، حيث تتمتع الأسماك والبجع بالراحة من القوارب السياحية والرحلات البحرية على مدار اليوم.

The coronavirus pandemic has had an unexpected side effect in Venice—where the normally cloudy canals have transformed into water crystal clear enough to see fish swimming below. https://t.co/qrr8iphSPdpic.twitter.com/37H7iiB09Y — ABC News (@ABC) March 18, 2020

وكتب مستخدم آخر تعليقا إلى جانب الصور التي التقطت في جزيرة بورانو الواقعة شمال بحيرة البندقية: "هذا تأثير جانبي غير متوقع للوباء، المياه تتدفق عبر قنوات البندقية واضحة لأول مرة منذ زمن طويل"، وتابع: "الأسماك مرئية، وعاد البجع".

As the nationwide lockdown in Italy enters its second week due to the #coronavirus outbreak, Venice's canals appear to be crystal clear. Follow for live updates: https://t.co/IviOWyuNOupic.twitter.com/yTyObHMZFX — Reuters (@Reuters) March 17, 2020

وعلى الرغم من الدمار البشري، فقد أظهرت الدراسات بالفعل أن الفيروس التاجي كان له تأثير إيجابي على البيئة في جميع أنحاء العالم. فإلى جانب تطهير قنوات البندقية، أصبح الهواء فوق إيطاليا أقل تلوثا بسبب تباطؤ الانبعاثات من محطات الطاقة والسيارات والمصادر الصناعية الأخرى، وفقا للبيانات الجديدة من القمر الصناعي "كوبرنيكوس سنتينل-5 بي"، التابع لوكالة الفضاء الأوروبية.

Dolphins swimming in Venice's canals is the news we all needed to see today 🥺 pic.twitter.com/6x2scm5bXA — sinead ♡s BTS ⁷ 💜💜💜 (@BANGWOOL_PD) March 18, 2020

Swans in Murano and Burano making the most of the current calm, clear water in the canals #Venice#Murano#Buranopic.twitter.com/TpBcdgaBUB — City Wonders Ltd. (@City_Wonders) March 15, 2020

المصدر: نيويورك بوست