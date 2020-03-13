لماذا يجب تقليل استخدام "فيسبوك" بمقدار 20 دقيقة كل يوم؟

كشفت دراسة حديثة أن تقليص الوقت الذي تتصفح فيه "فيسبوك" يمكن أن يؤدي إلى جعلك أكثر صحة وسعادة.

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ووجد الباحثون أن إنفاق 20 دقيقة فقط في تصفح "فيسبوك" كل يوم يعطي الناس شعورا أكبر بالرفاهية، حيث أنه عند التوقف عن التحديق بالصفحة الرئيسية لـ"فيسبوك" لفترة طويلة للتحقق من منشورات المستخدمين الآخرين وتحديث حالاتهم الخاصة، غالبا ما يمارس الناس تمارين مثل السباحة والركض.

وأبلغ أولئك الأشخاص أيضا عن أعراض أقل بكثير للاكتئاب، حيث اقترح الباحثون أن إنفاق وقت أقل على "فيسبوك" يقلل من الشعور بالحسد والمخاوف من أن الآخرين "أكثر سعادة وأكثر نجاحا".

وقام باحثون من جامعة الرور في ألمانيا، بتجنيد 286 شخصا يستخدمون فيسبوك في المتوسط لمدة ساعة يوميا، وطلبوا من نصفهم تقريبا خفض تصفحهم لـ "فيسبوك" لمدة 20 دقيقة يوميا على مدى أسبوعين (وهو ما يمثل حوالي ثلث متوسط وقت الاستخدام المعتاد)، بينما ظل المشاركون المتبقون يستخدمون التطبيق كالمعتاد.

ووقع اختبار جميع المشاركين قبل الدراسة، وبعد أسبوع واحد من بدئها، وفي نهاية التجربة التي استمرت أسبوعين، وبعد شهر ثم أخيرا بعد ثلاثة أشهر.

وباستخدام الاستبيانات عبر الإنترنت، قام فريق البحث بمسح الطريقة التي استخدموا بها "فيسبوك" ورفاهيتهم وأسلوب حياتهم.

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وأظهر أولئك الذين خفضوا تصفح "فيسبوك" لمدة 20 دقيقة في اليوم، المزيد من الرضا عن حيواتهم وعلامات أقل للاكتئاب في الاستبيانات، بالإضافة إلى القيام بمزيد من النشاط البدني، فضلا عن أن هذا التحسن ظل ثابتا حتى بعد شهر ثم بعد ثلاثة أشهر من الدراسة.

وقالت الدكتورة جوليا برايلوفسكايا، المؤلفة الرئيسية للدراسة من قسم علم النفس في جامعة الرور، إنه إذا قضى الأشخاص وقتا أقل على "فيسبوك" فسيكون لديهم المزيد من الوقت لممارسة النشاط البدني وهو ما يؤدي إلى مشاعر إيجابية.

وأضافت: "نعلم أن قضاء الكثير من الوقت على فيسبوك يمكن أن يؤدي إلى إدمانه، ما يؤثر أيضا سلبا على رفاهية المستخدم".

المصدر: ديلي ميل