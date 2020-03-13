شركة "ديزني لاند" تغلق كل حدائقها خوفا من فيروس كورونا

تغلق السبت والأحد 14 و15 مارس كل حدائق الترفيه التابعة لشركة "ديزني لاند" وذلك كإجراء وقائي بعد إعلان منظمة الصحة العالمية عن نشوب الوباء العالمي لفيروس كورونا.

وأفادت الشركة بأن المقصود بالأمر هو أول حديقة لـ"ديزني لاند" تم افتتاحها عام 1955 في مدينة آناهايم بولاية كاليفورنيا. وقالت إن الحديقة ستغلق أبوابها يوم 14 مارس وذلك للمرة الرابعة في تاريخها.

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وإضافة إلى ذلك ستغلق منذ 15 مارس لغاية نهاية الشهر الجاري حديقتا "ديزني لاند" في فلوريدا وضواحي باريس.

وأشار ناطق باسم شركة "ديزني لاند" إلى أنه لم يصب أحد داخل حدائق الترفيه بفيروس كورونا. إلا أن الشركة تفرض الحجر الصحي على حدائقها باعتباره خطوة وقائية.

وعلاوة على ذلك فإن شركة "ديزني لاند" أعلنت كذلك عن تعليق برنامج الرحلات البحرية التي تجريها.

يذكر أن هناك 5 حدائق لـ"ديزني لاند" في أنحاء العالم وأكبرها هي حديقة "آناهايم" التي يرتادها كل عام 20 مليون شخص. تم إغلاقها 3 مرات بعد اغتيال الرئيس، جون كيندي وبعد الزلزال في منطقة نورتريج وبعد الهجوم الإرهابي على برجي نيويورك.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا