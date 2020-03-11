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"الدلعونا" تحارب الكورونا "فيديو"

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Globallookpress Felix Kästle
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نشرت مجموعة من المستخدمين ترتدي ملابس طبية أغنية عن فيروس كورونا، على لحن أغنية "الدلعونا" الفولكلورية الشهيرة، ولاقت تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى ألحان الأغنية ابتكرت هذه المجموعة رقصة تشبه "الدبكة" تؤديها على ما يبدو مجموعة من الأطباء والممرضات، مع استبدال كلمات الأغنية الشهيرة بالكلمات الطريفة التالية:

"والله جافيت أخوالي وأعمامي

وأمي تا ضمّا ألبس كمّامة

رفيقي لو عطس مرة قدامي

بركض من حدّه مثل المجنونا

دخلك خفف لي شويّ تبويسك

واعزل لي حالك إنت وتعطيسك

أوعى تبلينا بلا تخبيصك

جسمي ما بيحمل مرض كورونا"

المصدر: RT

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