طقوس مقززة يمارسها الجنود الأمريكيون في تايلاند تاريخ النشر: 04.03.2020 | 14:15 GMT | متفرقات
Reuters
SOE ZEYA TUN
صور للجنود الأمريكان والتايلنديين تابعوا RT على
شوهدت كل من القوات الأمريكية والتايلاندية وهي تقوم بطقوس غريبة، خلال معسكر تدريب سنوي يجري جنوب تايلاند.
ويقوم الجنود الأمريكيون والتايلانديون بسلخ الأفاعي ويشربون دمائها في طقوس غريبة ومثيرة للاشمئزاز، وذلك أثناء تعلمهم تقنيات البقاء على قيد الحياة في الغابة، خلال معسكر كوبرا الذهبي السنوي الذي يقام في مدينة تشانثابوري، جنوب شرق تايلاند.
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وأظهرت الصور، الجنود وهم يشربون دم الأفعى أثناء التدريب، في سبيل تعليمهم كيفية البقاء على قيد الحياة ومواجهة المواقف الخطرة.
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والجدير بالذكر أن معسكر كوبرا الذهبي، يقام سنويا منذ عام 1982، ويأتي هذه السنة على الرغم من القلق من تفشي الفيروس القاتل كورونا، المرتبط بطبيعة الحال باستهلاك الحيوانات البرية.
المصدر: ميرور
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