معمر بريطاني عمره111 عاما يدخل موسوعة غينيس كأكبر رجل في العالم

يدرج اسم البريطاني، بوب وينسون، البالغ من العمر 111 عاما في موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر رجل سنا في العالم.

أعلن ذلك ناطق باسم الموسوعة قائلا إن، وينسون سيمنح شهادة أكبر رجل سنا في العالم بعد انتهاء التحقيق في ملابسات وفاة الياباني، شيتيتسو واتانابي، البالغ من العمر 112 عاما والذي توفي الأحد 23 فبراير بعد مرور أسبوع على منحه لقب أكبر رجل سنا في العالم.

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وقال المهندس والمدرس السابق من مدينة هامبشير البريطانية، بوب وينسون، في حديث أدلى به للصحفيين إنه لم يفكر أبدا في التقدم على أحد ولم يبذل أية جهود لإطالة عمره.

وسبق له أن منح لقب أكبر إنسان سنا في بريطانيا مع البريطانية جوان هوكارد.

ونقلت وكالة "بي بي سي نيوز" عنه قوله:" أنا لم أبذل أي جهد لبلوغ هذا العمر واعتبر نفسي أحد السعداء".

المصدر: روسيسكايا غازيتا