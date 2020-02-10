زوجة صاحب "الحمار في القطار" تكشف ماحصل وهيئة السكك المصرية توضح

علقت قناوية حسان، زوجة صاحب واقعة "اصطحاب حمار في قطار ركاب"عما حصل بعد توقيف زوجها وعرضه على النيابة إثر الواقعة، قائلة: "جوزي ركب الحمار في القطار علشان مش معانا فلوس".

وتابعت قناوية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة الاَن"، "الناس هي اللي قالتله اركّب الحمار وجوزي مخه تعبان"، مشيرة إلى أن زوجها كان يهدف إلى نقل الحمار من نجع حمادي إلى الأقصر بالقطار، لأنه لا يمتلك الأموال الكافية عن طريق سيارة نقل خاصة.

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وأوضحت قناوية أن زوجها كان بحاجة إلى توفير 1000 جنيه لنقل الحمار إلى المنزل، ولكنه لا يمتلك هذه الأموال، الأمر الذي دفعه إلى التفكير في وسيلة القطار، كونها الأرخص والأسرع، موضحة أنه لم يكن يعلم أن ركوب الماشية والحيوانات ممنوع في القطارات.

من جهتها كشفت هيئة السكك الحديدية، تفاصيل واقعة "الحمار" وحجز صاحبه للعرض على النيابة، وأوضحت أنها وبعد التحقيق تبين أن الراكب اصطحب حماره معه إلى داخل القطار من محطة أبنود وتشاجر مع كمسارية القطار، وبناء عليه تم إخطار شرطة النقل والمواصلات بالأمر، وتحرير محضر بالواقعة "تحت رقم 189/2 لسنة 2020" أحوال قسم النقل والمواصلات بالأقصر، موضحة أن كمسارية القطار اتخذت الإجراءات القانونية وأن الراكب محجوز للعرض على النيابة.

وتفاصيل الحادثة، بدأت بعدما فؤجئ "الكمسري" أثناء تحصيل التذاكر من الركاب بصعود شخص من محطة أبنود مع "حمار"، وقام بربطه داخل الحاجز الموجود بالقرب من باب الصعود والنزول، وتبين أن صاحبه استقل القطار من محطة "أبنود" بعدما قام بشرائه من سوق البهائم يوم السبت الماضي، وبسبب عجزه عن نقله إلى محافظة الأقصر قرر الصعود به للقطار، وعندما حاولوا إنزاله هددهم المزارع بالانتحار والقفز أثناء سير القطار قائلا: "والله اللي هيقرب من الحمار لأرمي نفسي من القطار"بحسب الركاب، فتم التحفظ عليه والحمار لحين وصول القطار لمحطة الأقصر لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وعقب الوصول تم تغريمه 500 جنيه، منها 100 جنيه مخالفة للمزارع، و400 للحمار، بعدما تم تحرير محضر ضده وإنزاله بمحطة الأقصر.

المصدر: اليوم السابع، وكالات