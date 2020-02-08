يناير عام 2020 أكثر الأشهر ظلمة منذ 20 عاما

حطم يناير عام 2020 رقما قياسيا من حيث وقت بزوغ الشمس في السماء حتى الغروب، وأصبح أكثر الأشهر ظلمة في موسكو خلال 20 عاما خلت.

أفاد بذلك موقع "ميتيونوفوستي"(أخبار الأرصاد الجوية) الذي قال إن الشمس كانت تظهر في يناير عام 2020 أقل من المعدل المحدد لها في هذا الشهر بـ33 ساعة حيث ظهرت لمدة 11 ساعة فقط. وذلك لأول مرة في القرن الجاري.

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وجاء في بيان نشره الموقع أن الرقم القياسي السابق يعود إلى شهر ينايرعام 2004 حين ظهرت الشمس في السماء لمدة 13 ساعة.

من ناحية أخرى فإن رئيس معهد الماء لدى أكاديمية العلوم الروسية كان قد أعلن في وقت سابق أن الشتاء الدافئ يمكن أن يؤدي إلى اختفاء البعوض في روسيا حيث يقوم البعوض من السبات ويعجز عن إيجاد الأكل.

المصدر: نوفوستي