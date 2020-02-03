"خلية نحل" تنشط في ميدان التحرير وسط القاهرة

صرح رئيس شركة مصر للصوت والضوء، محمد عبد العزيز، في مقابلة على قناة صدى البلد، أن هناك "خلية نحل" تعمل الآن في ميدان التحرير لإخراجه في أبهى صورة ممكنة.

وتابع عبد العزيز أن الأعمال الحالية تباشرها شركة المقاولون العرب بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، وجهاز التنسيق الحضاري التابع لوزارة الثقافة، وكذلك وزارة قطاع الأعمال ممثلة في شركة مصر للصوت والضوء التي يترأسها.

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وصرح عبد العزيز أن الجميع يعملون وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وبتكليف من رئيس الوزراء، على نقل المسلة إلى وسط ميدان التحرير في وسط العاصمة المصرية، حيث قامت شركة المقاولون العرب بتنظيم المشهد العام من حيث مسائل الهندسة المدنية، والرؤية العمرانية، بينما قامت محافظة القاهرة بالتعاون مع جهاز التنسيق الحضاري التابع لوزارة الثقافة بطلاء جميع الواجهات المحيطة بالميدان، وتقوم شركة مصر للصوت والضوء بإضفاء اللمسات الأخيرة من الإضاءة الجمالية للميدان بمشتملاته الأثرية لإظهاره بالشكل اللائق كأهم ميدان من ميادين مصر على الإطلاق.



المصدر: يوتيوب