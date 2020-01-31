إيلون موسك يثير جدلا بإطلاق مقطوعة موسيقية أداها بـ"صوته"!

أصدر إيلون موسك أول مقطوعة خاصة به من موسيقى الرقص الإلكترونية بعنوان "Don't Doubt Ur Vibe"، ولاقت سخرية كبيرة من مستخدمي "تويتر"، الذين حثوه على "الاهتمام بالصواريخ".

وغيّر الرئيس التنفيذي لشركتي "سبيس إكس" و"تسلا"، اسمه على "تويتر" ليصبح "E “D” M"، تقديرا للأغنية التي يمكن الاستماع لها على SoundCloud.

Don’t Doubt ur Vibehttps://t.co/5FJNJXUxW0 — E “D” M (@elonmusk) January 31, 2020

وبالفعل، شُغّلت المقطوعة، التي تضم أداء غريبا من موسك، أكثر من 363 ألف مرة على الإنترنت حتى الآن.

وأطلق موسك، عمره 48 عاما، مقطع الموسيقى عبر الإنترنت تحت شعار "Emo G Records". وكتب رجل الأعمال على "تويتر": "كتبت أغنية بعنوان "Don't doubt yer vibe". كتبت الكلمات وأديت الغناء".

I wrote the lyrics & performed the vocals!! — E “D” M (@elonmusk) January 31, 2020

وفي مارس 2019، أصدر الملياردير مقطوعة بعنوان "RIP Harambe"، وهي من موسيقى الراب تكريما لغوريلا حديقة الحيوان Cincinnati، التي قتلت عام 2016.

المصدر: ديلي ميل