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إيلون موسك يثير جدلا بإطلاق مقطوعة موسيقية أداها بـ"صوته"!

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إيلون موسك يثير جدلا بإطلاق مقطوعة موسيقية أداها بـ
Globallookpress © Jörg Carstensen
إيلون موسك
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أصدر إيلون موسك أول مقطوعة خاصة به من موسيقى الرقص الإلكترونية بعنوان "Don't Doubt Ur Vibe"، ولاقت سخرية كبيرة من مستخدمي "تويتر"، الذين حثوه على "الاهتمام بالصواريخ".

وغيّر الرئيس التنفيذي لشركتي "سبيس إكس" و"تسلا"، اسمه على "تويتر" ليصبح "E “D” M"، تقديرا للأغنية التي يمكن الاستماع لها على SoundCloud.

وبالفعل، شُغّلت المقطوعة، التي تضم أداء غريبا من موسك، أكثر من 363 ألف مرة على الإنترنت حتى الآن.

وأطلق موسك، عمره 48 عاما، مقطع الموسيقى عبر الإنترنت تحت شعار "Emo G Records". وكتب رجل الأعمال على "تويتر": "كتبت أغنية بعنوان "Don't doubt yer vibe". كتبت الكلمات وأديت الغناء".

وفي مارس 2019، أصدر الملياردير مقطوعة بعنوان "RIP Harambe"، وهي من موسيقى الراب تكريما لغوريلا حديقة الحيوان Cincinnati، التي قتلت عام 2016.

المصدر: ديلي ميل

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