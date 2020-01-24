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فرار فيلين من سيرك مدينة يكاترينبورغ الروسية

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فرار فيلين من سيرك مدينة يكاترينبورغ الروسية
Youtube.com
مشهد من مقطع الفيديو
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شهد سكان مدينة يكاترينبورغ الروسية يوم 23 يناير ظهور زوج من الفيلة وسط المدينة الثلجية.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية أولا أن الفيلين فرا من حديقة الحيوان ونشرت صورا فوتوغرافية ومقاطع فيديو أظهرت الفيلين يتجولان فوق أرصفة الشوارع المغطاة بالثلج.

فيما قال المتحدث الرسمي باسم شرطة المدينة، فاليري غوريليخ، إن "الفيلين لم يفرا في واقع الأمر. أما شبكات التواصل الاجتماعي فصورت لحظة تهيؤهما للانتقال إلى سيرك آخر".

ووصف الفيديو الذي نشرته بأنه خبر زائف فقال:" إننا قد دحضنا معلومات زائفة نشرتها شبكات التواصل بهذا الشأن. وليست لدينا حيوانات كبيرة تتجول في شوارع المدينة".

يذكر أن قناة "يكاترينبورغ -1" الرسمية نشرت لاحقا مقطع فيديو للفيلين السائرين برفقة المروضين.

المصدر: لايف

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