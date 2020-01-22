"سحابة شريرة" تظهر في سماء باكستان وتثير ضجة على الإنترنت

أثارت سحابة غامضة سوداء على شكل حلقة في إحدى مدن باكستان، سيلا من النظريات غير العادية بشأنها من قبل السكان المحليين ومستخدمي الإنترنت.

وعند رؤيتها تسبح فوق لاهور يوم الثلاثاء 21 يناير، تركت "السحابة الشريرة"، كما اعتاد البعض على تسميتها، السكان في حيرة من أمرها، حيث اتجه الكثير منهم إلى مواقع التواصل الاجتماعي في محاولة للوصول إلى تفسير لما شاهدوه للتو.

I think they are here to take back Gulbukhari now that her shrink has given up. pic.twitter.com/WXjoVyeWeP — Blue on Blue (@razzblues) January 21, 2020

واعتقد البعض أن هذا المشهد الغريب في السماء هو نذير بالغزو الأجنبي، وسرعان ما بحث آخرون عن لقطات مشابهة تم رصدها في أماكن أخرى من العالم، فيما شارك أحد المستخدمين مقطعا وقع التقاطه في دبي للظاهرة نفسها.

وفي حين اعتقد البعض أن السحابة كانت عبارة عن مزحة متقنة من نوع ما، فإن التفسير الأكثر واقعية من كونها هجوما من خارج الأرض أو مدخلا إلى العالم السفلي، هو أنها ناتجة عن انفجار صغير أو احتراق ما.

is this an elaborate joke? — Komal Khalid (@roy_komal) January 21, 2020

وفي حالة مشابهة في المملكة المتحدة عام 2014، أطلق عليها اسم Black Ring of Leamington Spa ، ونشأت السحابة الغريبة بواسطة الألعاب النارية.

المصدر: RT