"الرجل العنكبوت" يتحدى من جديد ويتسلق ناطحة سحاب من دون حبال (فيديو)

فاجأ الفرنسي، آلان روبير، المعروف بالـ "الرجل العنكبوت" عشاقه من جديد، وتسلق مبنى شاهقا في العاصمة الفرنسية باريس دون أن يستعين بالحبال ووسائل الأمان.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن روبير تسلق "برج توتال" المؤلف من 48 طابقا، والذي يبلغ ارتفاعه 187 مترا يوم الاثنين 13 يناير الجاري لإظهار تضامنه مع حقوق بعض العمال المتضررين من قوانين العمل في فرنسا.

وفي تعليق على هذه الخطوة قال روبير للصحافة "الناس يقضون 40 سنة من حياتهم في العمل.. حان الوقت للتوقف عن مطالبة الناس بالعمل لفترات طويلة ليحصلوا مقابل ذلك على أجور قليلة".

Une ascension de 187 mètres à mains nues en signe de soutien aux grévistes 😰 Alain Robert, le @frenchspiderman, a escaladé ce matin la Tour Total à #ladefense pour dénoncer la réforme des retraites. pic.twitter.com/u7joOUPbVp — Alice Brogat (@AliceBrogat) 13 января 2020 г.

وتجدر الإشارة إلى أن "الرجل العنكبوت الفرنسي" البالغ من العمر 57 عاما حاليا اشتهر بتسلقه للعديد من المباني والأبراج الشاهة في العالم دون حبال أو وسائل أمان، منها برج Salesforce Tower في لندن والذي يبلغ ارتفاعه 230 مترا.

المصدر: نوفوستي