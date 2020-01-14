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في حالة نادرة.. "ثعبان بشري" في الهند يستحم كل ساعة! (صور+ فيديو)

متفرقات

في حالة نادرة..
الهند
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يُطلق على صبي يبلغ من العمر 10 سنوات في الهند لقب "الثعبان البشري" بسبب جلده السميك الذي يغطى جميع أنحاء جسده، نتيجة إصابته بمرض جلدي نادر.

ويضطر الصبي "جاجاناث" إلى الاستحمام والترطيب كل ساعة تقريبا لمنع جلده من التشقق، خاصة أن جلده غير قادر على التخلص من الخلايا القديمة بسرعة كافية.

ويتسبب ذلك بظهور قشور على الجلد غير قابلة للشفاء، تتساقط باستمرار لأنها جافة للغاية، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويصيب هذا المرض أقل من شخص واحد من بين كل 200 ألف شخص، وهو واحد من 20 نوعا من مرض السماك الذي تتسبب به عيوب في الجينات الوراثية.

وأوضحت الصحيفة، أن هذا المرض يجعل الجلد مشدودا، بحيث يمكن أن يصبح إغلاق العينين صعبا.

ويشكل هذا المرض خطرا على صحة الأطفال، حيث أنهم معرضون لخطر، لأن حاجز جلدهم ضعيف للغاية، وقد تكون لديهم أيضا مشاكل في الجهاز التنفسي، وتساقط الشعر، وتشوهات المفاصل نتيجة لهذه الحالة.

ولا يوجد علاج للمرض، لكن يمكن تخفيفه فقط باستخدام الكريمات والأدوية.

في حالة نادرة..
في حالة نادرة..
في حالة نادرة..
في حالة نادرة..

المصدر: ديلي ميل

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