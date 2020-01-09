تصرف غير متوقع من طفل يثير الإعجاب (فيديو)

أقدم طفل صيني صغير للغاية على تصرف غير متوقع أثار إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر مقطع فيديو رجلا يلقي قارورة بلاستيكية من نافذة سيارته أثناء وقوفها على الرصيف، ليهم الطفل الصغير بأخذ القمامة (القارورة) ويحاول إرجاعها للرجل عبر نفس النافذة.

ومن المحتمل أن يكون الطفل قد اعتقد أن السائق أسقط القارورة عن طريق الصدفة، ولهذا حاول إعادتها للسائق، وفقا لما قالته والدته لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية أمس الأربعاء.

ويعيش الطفل الصغير المدعو سون جياروي في مدينة جينينغ بمقاطعة شاندونغ بشرق الصين.

المصدر: ديلي ميل