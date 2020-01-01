مأساة في حديقة حيوانات بألمانيا ليلة رأس السنة!
Reuters Michaela Rehle
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mzyw
اندلع حريق في أحد أقسام حديقة حيوانات مخصص للقردة في مدينة كريفيلد بولاية غربي ألمانيا ليلة رأس السنة، ما أسفر عن نفوق كافة الحيوانات بداخله.
وقالت إدارة حديقة الحيوانات صباح اليوم الأربعاء: "مأساة مفجعة صدمتنا قبيل منتصف ليل أمس… وأسوأ مخاوفنا صارت حقيقة…. ركن القردة احترق… لم يبق أي حيوان على قيد الحياة فيه".
ولم يتضح بعد أسباب الحريق، فيما رجحت وسائل إعلام ألمانية أن تكون ألعاب نارية هي التي تسببت في هذا الحريق.
المصدر: نوفوستي