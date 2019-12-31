نائب روسي في سيبيريا يقترح إهداء ثلج نقي لموسكو بمناسبة رأس السنة

القى نائب برلمان إقليم يامال الروسي في سيبيريا، إيفان فيرشينين، كلمة في مجلس النواب المحلي قال فيها إنه زار موسكو فلم يستطع الاستمتاع بمزاج عيد رأس السنة لغياب الثلج هناك.

واقترح البرلماني المحلي إهداء كميات من ثلج إقليم يامال الذي يتميز بنقاوته وبياضه لبلدية موسكو لتضعه في شوارع العاصمة وقت الاحتفال بعيدي رأس السنة (1 يناير) والميلاد (7 يناير).

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وقال "لدينا أراض شاسعة مغطاة بالثلوج الكثيفة الناصعة، كما لدينا سكة حديد تربط بين إقليم يامال وموسكو، فلنحمل أطنانا من ثلجنا الأبيض في عربات قطار يتوجه إلى العاصمة الروسية التي تفتقر العام الجاري إلى الثلج".

يذكر أن بلدية موسكو كانت قد اتخذت قرارا بنقل كمية محدودة من ثلج ملاعب التزحلق على الجليد بعد تنظيفها إلى شوارع وسط موسكو.

وقد فوجئ سكان شارع أربات بالقرب من الكرملين يوم 30 يناير بكثبان ثلجية ظهرت على أرصفته.

المصدر: لايف